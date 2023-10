L'OMS presse le Hamas de relâcher tous les otages "pour raisons de santé"

L'OMS a pressé le Hamas de fournir des preuves de vie des otages qu'il détient et de les relâcher tous "pour raisons de santé", mercredi au 19e jour de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

"Il est urgent que ceux qui ont capturé des otages prouvent qu'ils sont en vie et qu'ils reçoivent des soins, et qu'ils relâchent tous ceux qui ont été capturés, pour des raisons humanitaires et de santé", a déclaré dans un communiqué le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.