L'OMS rapporte une "forte hausse" des décès de nouveaux-nés à Gaza

"Différents médecins, en particulier dans les maternités, rapportent qu'ils constatent une forte hausse du nombre d'enfants nés avec un faible poids à la naissance et qu'ils ne survivent tout simplement pas à la période néonatale parce qu'ils sont nés trop petits", a indiqué Margaret Harris, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève.

"L'hôpital pédiatrique Kamal Adwan, où arrivent chaque jour au moins 15 enfants mal-nourris est particulièrement important, et les besoins deviennent de plus en plus criants", a-t-elle indiqué.