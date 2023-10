L'OMS réclame la mise en place de mesures pour la santé mentale des réfugiés et migrants

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) demande mardi la mise en place de services répondant aux besoins des personnes réfugiées et migrantes en matière de santé mentale, à l'occasion de la publication de son cinquième rapport "Global Evidence Review on Health and Migration" (GEHM). L'institution et ses États-membres en ont également profité pour annoncer la prolongation de 2023 à 2030 du Plan d'action mondial pour promouvoir la santé des réfugiés et migrants.

Selon l'OMS, les personnes réfugiées et migrantes sont particulièrement exposées aux troubles de santé mentale, notamment à cause du processus de migration. Vulnérables à la dépression, à l'anxiété et la psychose, elles "peuvent être exclues de la société à cause de la stigmatisation et de la discrimination, mais aussi privées de leurs droits humains", note l'institution. Pourtant, les réfugiés et migrants jouissent du droit fondamental à la santé.

Après avoir tenté de comprendre les facteurs qui exposent ces personnes aux troubles de santé mentale et déterminé cinq thèmes de recherche importants, l'OMS partage six recommandations pour "développer de meilleures politiques pratiques afin de garantir les besoins des réfugiés et migrants en matière de santé mentale".