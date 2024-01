L'OMS s'inquiète de "nombreuses amputations non-nécessaires dans la bande de Gaza"

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé mardi lors d'une conférence de presse en ligne que de nombreuses amputations ont dû être pratiquées ces dernières semaines dans la bande de Gaza, en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, alors que les membres auraient pu être sauvés dans des circonstances normales.

Tout d'abord, les blessés ne peuvent pas atteindre les hôpitaux plus tôt en raison des combats en cours sur le territoire gazaoui, a déclaré M. Casey. Il y a également un manque de spécialistes, comme des chirurgiens vasculaires.

De nombreuses raisons expliquent ces amputations, ont avancé mardi Rik Peeperkorn, représentant de l'OMS sur les territoires palestiniens, et Sean Casey, coordinateur de l'équipe médicale d'urgence de l'OMS, respectivement depuis Jérusalem et Rafah, au sud de la bande de Gaza.

En outre, les hôpitaux sont surchargés et les salles d'opération sont réservées aux opérations vitales. Selon M. Peeperkorn, 15 des 36 hôpitaux à Gaza sont partiellement fonctionnels, en plus des trois hôpitaux de campagne installés. Il y a également une pénurie d'antibiotiques et un manque de matériel médical.

"Je n'ai jamais vu autant d'amputés de ma vie, y compris des enfants", a confié le représentant de l'OMS en Palestine. Selon l'organisation humanitaire Save the Children, plus de dix enfants perdent chaque jour un membre à Gaza.

Sean Casey a ajouté que des amputés récents mendiaient dans leur lit pour obtenir de la nourriture ou de l'eau. Les livraisons d'aide humanitaire ne sont pas suffisantes pour permettre à chacun de manger à sa faim, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, a confié M. Casey.