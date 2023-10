A Londres, les nerfs de la communauté juive sont à vif

"Les gens se sentent très vulnérables, ils ont peur, et les incidents (antisémites) atteignent des records", assure Raymond Simonson, le directeur du centre culturel JW3.

Autour d'une immense tablée sont installés 220 sièges vides - y compris des sièges de bébé - avec sur chaque dossier le nom, l'âge, la nationalité des captifs et le mot "kidnappés".

"Le shabbat c'est un moment de paix et c'est quelque chose que je respecte avec ma famille tous les vendredi. Je me rends compte que je le prenais pour acquis", raconte la voix brisée Raymond Simonson.

"Nous avons doublé nos équipes de sécurité. La police a quadruplé ses visites ces trois dernières semaines. Chaque synagogue, chaque bâtiment juif a renforcé sa sécurité", poursuit Raymond Simonson, tout en présentant une installation "La table vide du Shabbat", destinée à garder dans les mémoires les plus de 220 otages du Hamas.

Malgré le renforcement des mesures de sécurité; plus de 400 actes délictueux antisémites ont été recensés ce mois-ci à Londres, contre 28 sur la même période l'année dernière, d'après la police. Les actes islamophobes aussi ont bondi, passant de 65 à 174 sur la même période, signe des tensions actuelles.

Le ministère de la Santé du Hamas affirme de son côté que plus de 8.300 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans le territoire palestinien par les bombardements lancés par Israël en riposte à l'attaque.

Plus de 1.400 personnes ont été tuées côté israélien le 7 octobre par des commandos du Hamas, essentiellement des civils selon les autorités israéliennes, qui ont aussi identifié près de 230 otages enlevés par le mouvement islamiste.

- "Sous le choc" -

D'abord "sous le choc", les juifs britanniques restent "toujours comme anesthésiés, épuisés. Ils passent tellement de temps à contacter leurs amis et membres de leurs famille en Israël chaque jour, à surveiller les dernières informations, à s'inquiéter pour leurs enfants", poursuit M. Simonson.

Marielle A., analyste dans une banque privée âgée de 49 ans qui refuse de donner son nom de famille par mesure de sécurité, se sent aussi happée par un climat "très anxiogène".

"Dans l'école secondaire de nos filles le directeur et des membres de l'équipe pédagogique se postent sur le trajet entre le métro et l'école" pour être sûrs que les enfants ne sont pas agressés, poursuit cette française qui vit depuis dix-huit ans à Londres.

Plusieurs écoles juives ont fermé brièvement leurs portes dans la capitale britannique, et les synagogues ou les écoles religieuses ont fait appel à plus de volontaires pour renforcer leurs rondes de surveillance.

Dans le quartier de Stamford Hill, où se trouvent sur la même rue une dizaine de synagogues et une mosquée, le groupe de sécurité locale Shomrim (les gardiens en hébreu) ) a rallongé ses horaires de patrouille.

"Les gens sont plus sensibles et se sentent plus vulnérables" en ce moment, admet Rabbi Hershel Gluck, président de Shomrim, d'autant que beaucoup d'entre eux sont des descendants de victimes de l'Holocauste.

S'il dit craindre l'acte d'un éventuel "loup solitaire", il s'empresse de rappeler que juifs et musulmans cohabitent dans l'ensemble harmonieusement à Londres. "Dans cette rue, montre-t-il, il y a une dizaine de synagogues, des écoles juives, et une mosquée, un centre culturel musulman et une école musulmane".

"La vaste majorité des musulmans de ce pays ne sont pas des sympathisants du Hamas", insiste-t-il.