Londres "ne permettra pas" à la CEDH de "bloquer" l'expulsion de migrants vers le Rwanda

Infligeant un sévère camouflet au Premier ministre britannique, la plus haute juridiction du pays a confirmé l'illégalité de cette mesure phare de la politique migratoire du gouvernement conservateur, mettant en cause le traitement des demandeurs d'asile au Rwanda.

Il s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame et les deux dirigeants ont "réitéré leur ferme engagement à faire fonctionner (leur) partenariat" et annoncé des mesures "pour s'assurer que cette politique soit solide et légale", selon Downing Street.

Pour lever l'opposition de la justice, le dirigeant britannique a annoncé lors d'une conférence de presse une "loi d'urgence" classant le Rwanda comme un pays sûr. Et il a durci le ton contre le risque d'obstacles venant de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), basée à Strasbourg, assurant qu'il ne "permettra pas à une cour étrangère de bloquer ces vols".

"Si la cour de Strasbourg décide d'intervenir contre la volonté du Parlement, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire décoller des avions", a-t-il insisté.