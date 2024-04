Londres va déployer un navire de la Royal Navy pour acheminer de l'aide à Gaza

Le Royaume-Uni va déployer un navire de la Royal Navy pour acheminer de l'aide aux Palestiniens à Gaza via le couloir humanitaire depuis Chypre, a annoncé dimanche le gouvernement britannique.

Il permettra de "soutenir la mise en place du couloir maritime humanitaire international de Chypre à Gaza, soutenu par plusieurs de nos partenaires et par les Nations unies", a ajouté pour sa part le ministre des Affaires étrangères David Cameron.

Ce dernier a évoqué la mise en place, avec les États-Unis, Chypre et d'autres partenaires, d'"un nouveau quai temporaire sur la côte de Gaza afin d'acheminer l'aide aussi rapidement et sûrement que possible".

Le ministère des Affaires étrangères "s'engage à verser jusqu'à 9,7 millions de livres sterling (11,30 millions d'euros) pour l'acheminement de l'aide, pour de l'expertise logistique et pour équiper le couloir humanitaire avec des chariots élévateurs et des unités de stockage".

L'objectif est de "maximiser la quantité d'aide atteignant les personnes qui en ont désespérément besoin".