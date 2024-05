L'ONG Handicap international "consternée" par la hausse des violences en Cisjordanie

Les opérations militaires récurrentes de l'armée israélienne en Cisjordanie entravent l'acheminement de l'aide alimentaire et de Handicap international aux populations vulnérables, déplore mercredi l'ONG dans un communiqué.

"Les personnes handicapées ne peuvent pas accéder aux locaux où se déroulent les séances de rééducation physique et l'accès de notre personnel est également entravé", précise l'ONG.

Elle dénonce notamment un raid mené mercredi par l'armée israélienne à Jénine, au cours duquel huit Palestiniens ont perdu la vie, selon l'Autorité palestinienne.

"Au cours des derniers mois, les épisodes de violence contre les Palestiniens vivant en Cisjordanie sont devenus une tendance", explique l'ONG. "Les actes de violence contre les civils et les infrastructures civils doivent cesser, et toutes les barrières de circulation en Cisjordanie doivent être levées. La sécurité des civils et des infrastructures civiles doit être une priorité", avance encore Handicap international.