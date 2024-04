L'ONG Mercy Ships va se doter d'un troisième navire-hôpital

Depuis sa création en 1978, Mercy Ships a réalisé plus de 117.000 interventions chirurgicales spécialisées. Ces opérations comprennent des reconstructions maxillo-faciales, la libération de contractures pour les grands brûlés, la correction de déformations orthopédiques chez les enfants, la réparation de fentes labiales et palatines, l'ophtalmologie et les services dentaires. L'ONG a également dispensé des formations à plus de 54.300 professionnels locaux dans leurs domaines d'expertise.

Le nouveau navire disposera d'espaces de vie pouvant accueillir environ 600 membres d'équipage et invités à bord. Son hôpital s'étendra sur deux ponts et 7.000 mètres carrés, comprendra six salles d'opération, un laboratoire entièrement équipé et des espaces de formation de pointe tels qu'un laboratoire de simulation. Mercy Ships pourra ainsi renforcer les systèmes chirurgicaux locaux pendant les dix mois de la mission au port.