L'ONU appelée à criminaliser l'apartheid fondé sur le genre

Des personnalités incluant Hillary Clinton et d'éminentes militantes féministes ont appelé les Nations unies à criminaliser la ségrégation fondée sur le genre, dans une lettre adressée jeudi aux Etats membres de l'organisation.

Parmi les signataires figurent la militante pakistanaise des droits des femmes et prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, ou l'auteure et célèbre féministe Gloria Steinem.

"L'échec à codifier pénalement l'apartheid fondé sur le genre accentue un vide en matière de responsabilité, laissant les victimes et les survivantes sans solution ni réparations", souligne le texte, initié par l'Atlantic Council, organisation basée à Washington, et le Global Justice Center, basé à New York.

La lettre exhorte les pays membres de l'ONU à réviser le texte d'un traité en discussion sur les crimes contre l'humanité, en y incluant la ségrégation fondée sur le genre.

Depuis son retour au pouvoir en août 2021, le gouvernement taliban, à l'interprétation austère de l'islam, n'a eu de cesse de réduire les droits des Afghanes. En deux ans, les écoles secondaires puis les universités ont fermé leurs portes aux femmes, tout comme les parcs, salles de sport et hammams.