L'Onu appelle à démanteler les réseaux de trafic de drogue au Sahel

"Les États du Sahel et la communauté internationale doivent prendre des mesures urgentes, coordonnées et globales pour démanteler les réseaux de trafic de drogue", bien implantés au sein des États et des élites locales, avertit Leonardo Santos Simão, représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel cité dans ce rapport.

Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, trois pays dirigés par des régimes militaires où des groupes armés notamment jihadistes contrôlent de vastes pans de territoire, "le faible État de droit facilite l'expansion de l'économie de la drogue, qui peut, à son tour, fournir des ressources financières pour maintenir ou intensifier les conflits", souligne l'ONUDC.