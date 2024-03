L'ONU appelle l'UE à s'activer pour faire évoluer le monde vers la multipolarité

"Nous vivons dans un monde chaotique, où les super-puissances se confrontent les unes aux autres", a constaté M. Guterres, invité à intervenir au sommet de printemps de l'UE. Il dénonce l'impunité de pays et de groupes armés et l'incapacité à leur faire rendre des comptes.

"Nous appelons vivement l'UE à jouer un rôle très actif en lien avec les questions existentielles qui menacent notre monde: le changement climatique, le développement non contrôlé de l'IA et les profondes inégalités", a ajouté le Portugais.

"Nous devons pousser le monde à se réformer progressivement, et de manière ordonnée, vers la multipolarité, avec des institutions multilatérales fortes. Et la seule manière d'avoir un monde multipolaire, c'est avec le leadership d'une Union européenne solide et unie", a exhorté António Guterres.

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se réunissent ces jeudi et vendredi à Bruxelles pour leur traditionnel sommet de printemps, dont l'agenda est particulièrement chargé. Ils doivent notamment aborder le soutien militaire à l'Ukraine, la défense européenne, la situation à Gaza et l'élargissement de l'Union, mais aussi l'agriculture et la migration.