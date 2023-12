L'ONU appelle à revenir à "l'esprit" de la Déclaration universelle des droits de l'Homme

Cette déclaration "a démontré sa puissance et son efficacité au fil des décennies", a souligné le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, Volker Türk, lors d'un événement organisé à Genève en présence de représentants des États et de défenseurs des droits humains.

"A une époque où la solidarité est si peu présente et où les divisions et les visions à court terme sont si nombreuses, je le considère comme un appel à surmonter la polarisation. Un appel à travailler ensemble, avec courage et principes, pour relever les immenses défis auxquels nous sommes confrontés", a-t-il dit.

La Déclaration, sans valeur contraignante, affirme la primauté des droits et libertés des individus sur les droits des États, en gravant les droits économiques, sociaux et culturels au même rang que les libertés civiles et politiques.

Les droits de l'Homme ne doivent plus être une question d'ordre intérieur, comme Hitler l'avait revendiqué pour empêcher toute ingérence étrangère, mais une question "universelle".