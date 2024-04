L'Onu Climat exhorte le G20 à débloquer un accord financier malgré ses divisions

Malgré ses divisions géopolitiques, le G20 ne peut pas se permettre de "reléguer au second plan" le dérèglement climatique, a averti mercredi le patron de l'Onu Climat, appelant de ses vœux un "nouvel accord" entre pays riches et en développement pour débloquer les milliards de dollars nécessaires à la lutte contre le réchauffement.

"Reléguer le climat au second plan n'est pas la solution à un dérèglement qui va décimer chaque économie du G20 et qui a déjà commencé à faire des dégâts", a déclaré Simon Stiell, dans un discours prononcé à Londres, un peu plus d'un mois après l'impasse au Brésil d'une réunion des ministres des Finances du G20, liée aux divisions sur les guerres en Ukraine et à Gaza.

Alors que les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité continuent d'augmenter et que la température du globe bat des records sans discontinuer, le financement de la transition énergétique et de l'adaptation au réchauffement des économies en développement est un thème central des négociations climatiques internationales en 2024.