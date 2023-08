L'Onu "contrainte" de réduire l'aide alimentaire au Yémen en crise humanitaire

Plus des trois quarts des 30 millions d'habitants au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, dépendent de l'aide internationale à cause de la guerre qui oppose depuis près d'une décennie les forces pro-gouvernementales, appuyées par l'Arabie saoudite, et les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran.

"Le PAM est confronté à une grave pénurie de fonds au Yémen, ce qui menace l'aide alimentaire vitale", a annoncé l'organisme onusien dans un communiqué.