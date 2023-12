L'ONU craint une prochaine exécution du Dr Ahmadreza Djalali

Le Dr Ahmadreza Djalali, citoyen irano-suédois et professeur à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), pourrait être "prochainement" exécuté en Iran, en représailles à la confirmation par la Suède de la condamnation d'un ancien responsable pénitentiaire iranien, a averti samedi l'ONU.

M. Djalali a été condamné à mort en 2017 après des accusations d'espionnage jugées sans fondement par Stockholm et ses alliés. Avant son arrestation en Iran en avril 2016, M. Djalali était professeur associé en médecine de catastrophe à la VUB.

Le HCDH a regretté "le non-respect des règles pour un procès équitable et l'absence de procédure régulière". "L'Iran doit arrêter cette exécution", ajoute l'organisme de l'ONU.

Après le verdict, "il apparaît de plus en plus plausible que les autorités iraniennes menacent d'exécuter Ahmadreza Djalali, à la suite de leurs demandes infructueuses pour influer sur le cours de la justice en Suède", estime Diana Eltahawy, directrice régionale adjointe d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.