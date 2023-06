L'ONU crée un organisme "indépendant" pour "clarifier" le sort des disparus de Syrie

Malgré l'opposition de Damas, l'Assemblée générale de l'ONU a créé jeudi une "institution indépendante" pour "clarifier" le sort des milliers de personnes disparues en Syrie depuis 12 ans, répondant ainsi aux demandes des familles et des défenseurs des droits humains.

Selon des ONG, quelque 100.000 personnes ont disparu depuis le déclenchement du soulèvement populaire en 2011, victimes de la répression ou enlevées par des factions en lutte contre le régime.

Et "après 12 ans de conflit et de violence" en Syrie, "peu de progrès ont été faits pour soulager les souffrances des familles" des disparus, note la résolution adoptée par l'Assemblée générale par 83 voix pour, 11 contre et 62 abstentions.