L'Onu demande une enquête sur la mort d'un militant politique en Libye

La Libye est gouvernée par deux exécutifs rivaux. L'un à Tripoli (Ouest) reconnu par l'Onu, l'autre à Benghazi, incarné par le Parlement et affilié au camp du maréchal Haftar qui contrôle d'une main de fer l'est et une partie du sud.

Depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est minée par l'instabilité politique et les violences fratricides.

Les interpellations et les détentions hors du cadre de la loi et les assassinats d'opposants, de militants de la société civile et de défenseurs des droits humains, notamment dans l'est de la Libye, sont fréquents.