L'ONU dénonce les violations "des droits fondamentaux au Xinjiang et au Tibet"

Le chef des droits humains de l'ONU a dénoncé lundi "les lois, politiques et pratiques qui violent les droits fondamentaux, notamment dans les régions du Xinjiang et du Tibet" lors d'un discours devant le Conseil des droits de l'homme à Genève.

Ces critiques interviennent alors que s'ouvrent à Pékin les sessions parlementaires - le grand rendez-vous politique de l'année en Chine - et à quelques jours du 65ème anniversaire du soulèvement du 10 mars 1959 au Tibet.

Volker Türk a aussi demandé à Pékin de libérer les défenseurs des droits arrêtés en vertu d'un "vague délit de 'provoquer des querelles et des troubles' dans l'article 293 du Code pénal".

M. Türk a indiqué lundi qu'il "avait hâte d'évoquer" l'article 293 du Code pénal avec les autorités chinoises, avec lesquelles le dialogue "se poursuit dans des domaines tels que les politiques antiterroristes, l'égalité des sexes, la protection des minorités, l'espace civique et les droits économiques, sociaux et culturels".

"Je reconnais les progrès de la Chine dans la réduction de la pauvreté et la promotion du développement, et j'ai demandé instamment que ces progrès soient accompagnés de réformes visant à aligner les lois et politiques pertinentes sur les normes internationales des droits de l'homme", a-t-il ajouté.