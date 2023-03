L'ONU fait un pas de plus vers une traque mondiale des gaz à effet de serre

Le Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a approuvé le projet de création d'une infrastructure mondiale de surveillance des gaz à effet de serre qu'elle devrait coordonner, destinée à combler les lacunes en matière de connaissances et de production de données et à soutenir les mesures visant à atténuer leurs émissions.

La décision a été adoptée à l'occasion d'une réunion du Conseil exécutif la semaine dernière, a indiqué l'agence lundi. Le projet doit encore être validé par le congrès de l'OMM en mai.

Le nouveau cadre devrait faciliter les systèmes d'observation des gaz à effet de serre en surface et dans l'espace, avec des normes communes et un accès rapide à ses mesures. Le but ultime est de mieux informer sur les stratégies visant à lutter contre le réchauffement climatique.

La planète a gagné près de +1,2°C depuis l'ère pré-industrielle, entraînant déjà une multiplication des canicules, inondations ou tempêtes. La communauté internationale s'est engagé à limiter ce réchauffement bien en deçà de +2°C, +1,5°C si possible, mais les politiques actuelles laissent présager une hausse des températures de 2,8 °C d'ici la fin du siècle, bien au-dessus des limites de l'accord de Paris, selon l'ONU.