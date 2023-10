L'ONU a lancé jeudi un appel d'urgence aux dons à hauteur de 294 millions de dollars pour venir en aide aux habitants de Gaza et de la Cisjordanie.

L'appel est destiné à apporter de l'aide à plus de 1,2 million d'habitants à Gaza et en Cisjordanie, a précisé le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, soulignant que les organisations humanitaires n'avaient plus les ressources nécessaires pour "répondre de façon adéquate aux besoins des Palestiniens vulnérables".