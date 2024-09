L'ONU lance une aide alimentaire d'urgence pour un million de Libanais

Le PAM, basé à Rome, "distribue des rations alimentaires, du pain, des plats chauds et des colis aux familles se trouvant dans des camps à travers le pays".

"Alors que la crise s'aggrave, nous nous préparons à aider jusqu'à un million de personnes avec un mélange d'argent liquide et d'aide alimentaire", a-t-il ajouté, appelant la communauté internationale à contribuer à hauteur de 105 millions de dollars pour permettre au PAM de financer ces opérations jusqu'à la fin de l'année.

"Le Liban se trouve à un point de rupture et ne peut pas supporter une autre guerre", a jugé pour sa part Corinne Fleischer, directrice régionale du PAM pour le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est, citée par le communiqué.