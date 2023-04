L'ONU lance une campagne de "grand rattrapage" des vaccinations des enfants

Les Nations unies ont lancé lundi une campagne pour relancer les campagnes de vaccination des enfants dans le monde, qui ont connu un dangereux ralentissement lors de la pandémie de Covid-19, avec pour conséquence un regain des maladies contagieuses comme la rougeole et la poliomyélite.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'UNICEF, l'organisation internationale Gavi (qui travaille à assurer un meilleur accès aux vaccins pour les enfants des pays pauvres) et la Fondation Gates sont partie prenante de cette campagne de "grand rattrapage".

Les taux de vaccination ont diminué dans plus d'une centaine de pays au plus fort de la pandémie de Covid-19. En 2021, plus de 25 millions d'enfants ont manqué au moins une vaccination, dont 18 millions qui ont totalement manqué les vaccinations systématiques de routine, selon l'OMS.