L'Onu, "profondément préoccupée" par la situation au Sénégal, demande des enquêtes

Le Haut-Commissariat de l'Onu aux droits humains s'est dit mardi "profondément préoccupé" par la crise au Sénégal, dénonçant un "recours inutile et disproportionné à la force contre les manifestants et des restrictions de l'espace civique".

"Au moins trois jeunes hommes ont été tués pendant les manifestations et au moins 266 personnes auraient été arrêtées dans tout le pays, y compris des journalistes", a déclaré une porte-parole, Liz Throssell, lors d'un point de presse à Genève. Des enquêtes "doivent être menées rapidement, de manière approfondie et indépendante, et les responsables doivent être amenés à rendre des comptes", a-t-elle ajouté.

Le Sénégal est en proie à l'une de ses plus graves crises politiques des dernières décennies depuis que le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle le 3 février, à trois semaines de l'échéance.