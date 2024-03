L'ONU rappelle aux Etats leurs devoirs envers les réfugiés haïtiens

Les Haïtiens doivent bénéficier de la protection des réfugiés et ne pas être renvoyés de force dans leur pays, où les gangs font régner la terreur, rappellent mercredi les Nations unies.

Face à la situation chaotique qui règne notamment dans la capitale Port-au-Prince et les craintes d'un exode massif, le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés a pris les devants et rafraîchi les directives devant assurer que les Haïtiens les plus vulnérables seront protégés.

"La vie, la sécurité et la liberté des Haïtiens sont menacées par une confluence de violences croissantes des gangs et de violations des droits de l'homme", a déclaré Elizabeth Tan, chef de la division de protection internationale du HCR, dans un communiqué.