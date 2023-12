L'ONU réclame une enquête à Israël sur un "possible crime de guerre" à Gaza

Les soldats israéliens "auraient séparé les hommes des femmes et des enfants, puis auraient tiré et tué au moins 11 hommes (...) sous les yeux des membres de leurs familles", selon des témoignages diffusés par l'Observatoire EuroMed des droits de l'homme.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des autorités israéliennes dans l'immédiat.

Après plus de deux mois de guerre à Gaza, l'action de l'armée israélienne est de plus en plus critiquée et les pressions internationales en faveur d'une trêve se multiplient.

Israël se dit ouvert à l'idée d'une trêve mais exclut tout cessez-le-feu avant "l'élimination" du Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste, comme les États-Unis et l'Union européenne.