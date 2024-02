L'ONU s'alarme d'une famine "presque inévitable" à Gaza et "imminente" dans le nord

L'ONU s'est alarmée mardi d'une "famine généralisée presque inévitable" dans la bande de Gaza, particulièrement dans le nord du territoire palestinien assiégé. Sur cette partie du territoire, sans accès humanitaire et avec un système agricole dévasté, la famine est "imminente", a déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU Carl Skau, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial.

Le nord du territoire palestinien, assiégé depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, n'est pas la seule zone à risque. "Si rien n'est fait, nous craignons qu'une famine généralisée à Gaza soit presque inévitable", a renchéri Ramesh Rajasingham, au nom du chef du bureau humanitaire de l'ONU (OCHA) Martin Griffiths.

"Nous sommes fin février, avec au moins 576.000 personnes à Gaza - un quart de la population - à un pas de la famine. Avec un enfant de moins de deux ans sur six dans le nord de Gaza souffrant de malnutrition aiguë et d'émaciation. Et pratiquement la totalité de la population de Gaza dépendant d'une aide humanitaire terriblement inadéquate pour survivre", a-t-il ajouté, appelant le Conseil à agir.