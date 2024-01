L'Onu "très préoccupée par le bilan élevé" de journalistes tués à Gaza

"Les meurtres de tous les journalistes", y compris Hamza Waël Dahdouh et Moustafa Thuraya lors d'une frappe attribuée à l'armée israélienne, "doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et indépendante pour garantir le strict respect du droit international et les violations doivent faire l'objet de poursuites", a souligné le Haut-Commissariat dans un message sur le réseau social X.

Avec ces deux décès, au moins 79 journalistes et professionnels des médias, en grande majorité palestiniens, ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon le Comité pour la protection des journalistes.