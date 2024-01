L'Onu "très préoccupée" par les arrestations d'Afghanes

L'Unama indique, dans un communiqué, avoir eu connaissance depuis le 1er janvier d'"un grand nombre d'interpellations de femmes et de jeunes filles dans la capitale Kaboul et la province de Daykundi" (centre). Elle ajoute tenter de vérifier des informations sur "des mauvais traitements et des mises à l'isolement" et sur un ciblage "particulier des minorités ethniques et religieuses". La mission onusienne indique par ailleurs tenter de vérifier des allégations sur des demandes de paiements en échange de remises en liberté.

L'Unama précise avoir évoqué ces questions avec le ministère de la Promotion de la vertu et prévention du vice, et demandé une libération immédiate des personnes arrêtées.