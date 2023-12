L'OPEP presse ses membres de refuser tout accord qui cible les énergies fossiles

Dans cette lettre datée de mercredi, et authentifiée par un pays membre destinataire, le secrétaire général, Haitham al-Ghais, "presse" ses membres et leurs délégations à la COP28 de "rejeter proactivement tout texte ou toute formulation qui cible l'énergie, c'est-à-dire les combustibles fossiles, plutôt que les émissions" de gaz à effet de serre, s'alarmant que le projet d'accord "contienne encore des options sur la sortie" du pétrole et du gaz.