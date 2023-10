L'ordre d'évacuation du nord de Gaza est "scandaleux" et "impossible à tenir"

L'ordre d'évacuation émis par l'armée israélienne aux habitants du nord de Gaza de quitter leurs terres est "scandaleux", a réagi vendredi la directrice générale de Médecins Sans Frontières (MSF), Meinie Nicolai. Même son de cloche du côté d'Oxfam Belgique, pour qui cette injonction est à la fois "inhumaine et impossible à tenir". L'ONG appelle dès lors le gouvernement israélien à annuler "immédiatement" son opération et demande à la communauté internationale "d'user de toute son influence" pour intervenir.

De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'ONU estiment également qu'il est "impossible" pour la population de Gaza d'évacuer en toute sécurité, ne sachant pas où le prochain bombardement aura lieu. L'organisation demande des interruptions dans les attaques pour pouvoir œuvrer auprès d'elle. De plus, l'injonction de l'armée israélienne "viole le droit international humanitaire (DIH)", d'après le CICR.

Pour MSF, l'opération d'évacuation constitue une "attaque contre les soins de santé et contre l'humanité". "Nous parlons de plus d'un million d'êtres humains. Nous entendons toujours les mêmes propos déshumanisants et cette violence en est la manifestation. 'Sans précédent' ne couvre même pas l'impact médical et humanitaire", déplore l'organisme, qui condamne "dans les termes les plus forts possibles la demande d'Israël".