L'Oregon va repénaliser les drogues

Le texte met ainsi fin à la dépénalisation votée par référendum et appliquée depuis début 2021: les usagers en possession de petites quantités de drogues écopaient d'une simple amende de 100 dollars, tandis que la vente et la production restaient passibles de poursuites.

A compter du 1er septembre, posséder des drogues dures (fentanyl, héroïne, cocaïne, ecstasy, etc.) sera de nouveau considéré comme un délit, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois.

Mais l'application de la loi a coïncidé avec la crise sanitaire provoquée par le fentanyl dans tous les Etats-Unis: les overdoses mortelles ont plus que triplé dans l'Oregon entre 2019 et 2022, principalement à cause de cet opioïde meurtrier, jusqu'à 50 fois plus puissant que l'héroïne.

L'Oregon a également énormément tardé à mettre en place les services de santé nécessaires pour accueillir les consommateurs, ce qui a rendu la consommation de drogues très visible dans les rues.

Cela a provoqué un retournement dans l'opinion publique de cet Etat acquis à la gauche américaine: les détracteurs de la dépénalisation ont proclamé son échec, tandis que de nombreux professionnels de santé ont souligné que le volet sanitaire de la loi n'avait pas vraiment pu être mis en place.