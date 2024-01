L'Organisation internationale pour les migrations demande près de 8 milliards de dollars

"Les migrations irrégulières et forcées ont atteint des niveaux sans précédent et les défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes", a souligné la cheffe de l'OIM, Amy Pope, pour justifier cette demande de fonds pour 2024.

"Il est incontestable que la migration, lorsqu'elle est bien gérée, contribue grandement à la prospérité et au progrès mondiaux", affirme Mme Pope, quand elle est souvent vue comme une menace dans de nombreux pays et se trouve au coeur des affrontements politiques à la veille d'importantes échéances électorales, en Europe et aux Etats-Unis..