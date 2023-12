Los Angeles enterre près de 2.000 personnes dont les corps n'ont pas été réclamés

Il s'agit au total de 1.937 habitants, décédés en 2020 et dont les corps n'ont jamais été réclamés.

Les restes incinérés ont été placés dans une fosse commune lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des leaders religieux et politiques, entre autres.

Quand la pandémie de coronavirus a commencé à se propager, le comté de Los Angeles était une des régions les plus touchées des États-Unis. Environ 3,7 millions de contaminations et plus de 35.000 décès y ont été enregistrés en trois ans, jusqu'en mars 2023, ressort-il des données de la Johns Hopkins University.