Los Angeles: la police tue un homme muni d'une fourchette en plastique

Jason Maccani, 36 ans, a été tué le 3 février par un policier. Une enquête a été ouverte pour déterminer si l'usage de la force était approprié et la police a rendu publiques mardi les images de l'intervention.

La vidéo montre la mêlée entre les policiers et M. Maccani, dans un couloir étroit. Le suspect tente de s'emparer d'un fusil de chasse tenu par une policière. Un de ses collègues a alors fait feu avec des balles réelles, selon le communiqué, après que d'autres agents aient utilisé des armes non létales. Transporté à l'hôpital, M. Maccani est décédé de ses blessures.

Les images, tirées d'une caméra de vidéosurveillance et de caméras piétons portées par les policiers, montrent le suspect coincé par sept agents dans un bâtiment du centre-ville. Il lève d'abord les mains en l'air, avant de soudainement se diriger vers eux pour les confronter. Il tenait alors "un objet blanc dépassant du bas de sa main droite", selon un communiqué de la police. Initialement "pris pour un couteau", l'objet "s'est avéré plus tard être une fourchette en plastique".

La police avait initialement été appelée par une personne qui dénonçait un homme suspect, "armé d'un bâton" et "menaçant les employés" du bâtiment, selon le communiqué. Une description exagérée, selon les premiers éléments de l'enquête. "Il semble à ce stade que la personne qui nous a appelés a délibérément déformé les informations dans le but d'inciter le service à réagir plus rapidement", avait expliqué M. Moore, le chef de la police, la semaine dernière.