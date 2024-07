A Los Angeles, un énorme pont pour animaux conçu pour sauver les pumas

"Ils vivent ici depuis toujours, et maintenant nous construisons de plus en plus de maisons et d'installations sur leur propriété."

Pour leur rendre leur liberté de mouvement, Los Angeles doit construire l'un des plus grands corridors urbains pour animaux au monde.

Une sorte d'immense passage piéton pour la faune d'une soixantaine de mètres, recouvert de végétation, qui enjambera les 10 voies de l'autoroute 101, où passent 300.000 véhicules chaque jour.