L'otage franco-israélien Elya Toledano retrouvé mort à Gaza

Elya Toledano, un jeune Franco-Israélien pris en otage le 7 octobre en Israël lors de l'attaque sanglante du Hamas, et qui était détenu depuis dans la bande de Gaza, est décédé, a annoncé vendredi l'armée israélienne, qui a récupéré et ramené sa dépouille.

Elya Toledano, dont le visage souriant s'affichait vendredi sur les sites de presse et les réseaux sociaux, avait été enlevé sur les lieux du festival de musique Tribe of Nova auquel il participait avec son amie Mia Shem, Franco-Israélienne elle aussi prise en otage puis libérée dans le cadre d'un accord de trêve fin novembre.

- Encore trois Franco-Israéliens disparus -

Le Crif a fait part sur X de son "immense tristesse". Le rassemblement hebdomadaire organisé par cet organisme chaque vendredi au Trocadéro pour demander la libération des otages a été dédié ce jour à Elya Toledano. "Lui malheureusement ne rentre pas vivant de Gaza", a déclaré le président du Crif Jonathan Arfi.

"On sait qu'il était blessé, qu'il a été battu", a déclaré Olivier, membre de la famille franco-israélienne Kalderon, dont deux adolescents de 12 et 16 ans, Erez et Sahar, ont été libérés pendant la semaine de trêve entre le 24 novembre et le 1er décembre. La trêve négociée par le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte, a permis la libération de 105 personnes, échangées contre 240 prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Au total, huit Franco-Israéliens avaient été listés comme disparus par les autorités françaises après l'attaque du 7 octobre. Quatre - Mia Shem, les enfants Kalderon et un autre mineur de 12 ans, Eitan Yahalomi - ont été libérés. Après l'annonce du décès d'Elya Toledano, il reste donc trois disparus.

Israël a déclaré la guerre au Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, en représailles à l'attaque sanglante menée sur son sol le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien, qui a fait environ 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes.

Quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza le jour de l'attaque, dont environ 135, selon l'armée, sont toujours aux mains du Hamas et de groupes affiliés.

Les représailles d'Israël, qui a juré d'"anéantir" le Hamas, ont fait presque 18.800 morts, à 70% des femmes, des enfants et adolescents, d'après le ministère de la Santé du Hamas.

Les familles des otages se sont par ailleurs dites "choquées" cette semaine par l'annonce du directeur du Mossad (les services israéliens de renseignement extérieur) du refus de mener de nouvelles négociations pour les libérer et ont demandé des explications aux autorités.