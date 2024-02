L'Otan appelle à des efforts pour soutenir l'Ukraine avec des drones

L'Otan devra redoubler d'efforts pour fournir des drones à l'Ukraine et ne pas se contenter de livraisons traditionnelles d'armes, comme les grenades, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, à la sortie d'une réunion avec ses homologues au siège de l'Otan à Bruxelles.

L'Ukraine a annoncé en début de semaine la mise en place d'une unité militaire distincte spécialisée dans les combats par drones. Cela permettra d'économiser de la main-d'œuvre et d'épargner des vies humaines, a indiqué l'armée ukrainienne. Le pays a également appelé mercredi les Occidentaux à lui envoyer les armes et munitions dont elle a cruellement besoin après une nouvelle attaque aérienne "massive" de la Russie.

Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a également souligné l'importance des drones pour l'Ukraine. "Nous devons nous rendre compte que la guerre en Ukraine est difficile parce qu'elle combine une sorte de guerre de tranchées, comme lors de la Première Guerre mondiale, et la technologie moderne du 21e siècle, à l'image des drones", a-t-il commenté.

Le soutien à l'Ukraine "n'est pas de la charité, il en va de notre propre sécurité", a ajouté le chef de l'Otan. "Une victoire russe nous affaiblirait et enhardirait non seulement Moscou, mais aussi la Chine, l'Iran et la Corée du Nord", a affirmé M. Stoltenberg.