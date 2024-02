L'Otan et l'Ukraine créent un centre d'analyses tactiques en Pologne

L'Otan et l'Ukraine vont mettre sur pied un centre d'analyse militaire en Pologne afin d'étudier la stratégie des troupes de Moscou, a annoncé le secrétaire général de l'Alliance atlantique jeudi. La décision a été entérinée lors du Conseil Otan-Ukraine organisé jeudi à Bruxelles à l'occasion d'une ministérielle Défense.

Le "Jtech" ("Joint Analysis Training and Education Center") prendra ses quartiers à Bydgoszcz, au nord-ouest de Varsovie, et sera destiné à partager l'expérience acquise par les soldats ukrainiens en matière de stratégie militaire russe. Il s'agira notamment d'analyser les forces et faiblesses de l'armée russe face à l'équipement occidental fourni.

"Ce centre va créer une structure permettant aux forces ukrainiennes d'apprendre et de s'entraîner avec leurs alliés", a souligné le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.