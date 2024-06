L'ouragan Béryl, "extrêmement dangereux", menace les Caraïbes

L'ouragan Béryl s'est encore renforcé dimanche et avance vers les Caraïbes avec des vents "extrêmement dangereux" dépassant 200 km/h, porteurs de risques "potentiellement mortels" pour des îles des Antilles.

"Seuls cinq ouragans majeurs (force 3 ou plus) ont été enregistrés aux cours des années avant la première semaine de juillet. Si Béryl devient effectivement un ouragan majeur, ce sera le sixième, et le plus précoce de ceux jamais enregistrés aussi à l'est", explique sur X l'expert en ouragans Michael Lowry.

Samedi, la Martinique, la Dominique et l'île de Tobago étaient passées en veille de tempête tropicale.

Une vigilance ouragan est en vigueur pour les îles de la Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Grenade.

Les supermarchés et petites épiceries étaient remplies de clients faisant provision d'eau, de nourriture et autres produits de première nécessité, tandis qu'un peu partout on voyait des habitants clouer des planches devant leurs fenêtres pour les protéger.

"Des conditions d'ouragan, avec des vents dévastateurs, des fortes pluies, des inondations et le niveau des eaux passant à deux mètres au-dessus de la normale sont attendues dès les premières heures de lundi matin dans les îles sous le Vent", a prévenu le NHC.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a prévu fin mai une saison extraordinaire, prévoyant la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.

La saison cyclonique 2024 est également annoncée par Météo France comme une des "plus intenses" en la matière.

Ces prévisions sont notamment liées au développement attendu prochainement du phénomène météorologique La Nina, ainsi qu'aux températures très élevées de l'océan Atlantique, a indiqué NOAA.

Le réchauffement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les ouragans, plus fréquents et plus dévastateurs.