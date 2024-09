L'ouragan Hélène a fait au moins 63 morts aux Etats-Unis

Au moins 24 personnes ont péri en Caroline du Sud, 17 en Géorgie, 11 en Floride, dix en Caroline du Nord et une en Virginie, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales.

Le bilan humain de l'ouragan Hélène dans l'est et le sud-est des Etats-Unis a grimpé à au moins 63 morts samedi, selon les autorités, des millions d'Américains de dix Etats restant privés d'électricité.

L'Alabama, la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et le Tennessee ont déclaré l'état d'urgence fédéral. Plus de 800 effectifs de l'Agence fédérale de gestion des catastrophes (FEMA) ont été déployés.

"Je suis profondément attristé par les pertes humaines et la dévastation causées par l'ouragan Hélène", a déclaré samedi le président américain Joe Biden. "Le chemin de la guérison sera long", a-t-il ajouté.

Les équipes de secours s'activent toujours pour rétablir le courant et faire face aux conséquences des inondations massives qui ont détruit maisons, routes et commerces. Mais leurs efforts sont entravés par un terrain accidenté et des voies d'accès barrées.

Selon le site de suivi poweroutage.us, plus de 2,7 millions de personnes étaient toujours privées d'électricité samedi soir dans dix Etats, de la Floride au sud-est de l'Indiana.

A Cedar Key, une île de 700 habitants sur la côte ouest de la Floride, les toits de maisons ont été arrachés et les murs éventrés.