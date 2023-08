L'ouragan Hilary se dirige vers les Etats-Unis, rétrogradé en catégorie 1 mais "très dangereux"

Hilary s'est considérablement affaibli, malgré des rafales de vent pouvant atteindre 150 km/h, et se situait à 280 km de Punta Eugenia, une ville au coeur de la péninsule de Basse-Californie, selon le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis.

L'ouragan Hilary a été rétrogradé samedi en catégorie 1 sur une échelle de 5 dans la péninsule de Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique, et se dirige vers le sud-ouest des Etats-Unis qui se prépare à des inondations potentiellement dangereuses.

L'oeil de l'ouragan "se déplacera près de la côte, au centre-ouest de la péninsule de Basse-Californie", dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le NHC, et "puis traversera le sud de la Californie dimanche après-midi".

Hilary devrait encore s'affaiblir pour se changer en tempête tropicale avant d'atteindre le sud de la Californie et le sud du Nevada, avec de fortes pluies et des inondations probables.

Les résidents et les personnels de la station touristique mexicaine de Los Cabos ont commencé à protéger les habitations et les commerces, au moyen de panneaux et de milliers de sacs de sable, tandis que d'énormes vagues s'abatatient sur le rivage.