L'UA annonce l'organisation d'une conférence de réconciliation nationale sur la Libye

"Nous avons réuni les différentes parties et nous sommes en train de travailler avec eux sur la date et le lieu de la conférence nationale" qui se tiendra "sous l'égide du comité de haut niveau de l'Union africaine", présidé par le chef de l'Etat congolais Denis Sassou Nguesso, a poursuivi Moussa Faki Mahamat.

La Libye est minée par les divisions entre l'Est et l'Ouest et par les ingérences étrangères.

Deux gouvernements rivaux se disputent aujourd'hui le pouvoir, l'un basé à Tripoli - et reconnu par l'ONU -, l'autre à Syrte (centre). L'est et une partie du sud sont contrôlés de facto par le maréchal Khalifa Haftar.

Un double scrutin présidentiel et législatif, initialement prévu en décembre 2021 pour stabiliser le pays, a été reporté sine die, en raison de divergences sur la base juridique des élections et la présence de candidats controversés.