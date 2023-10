L'UE appelle à des pauses humanitaires

Les dirigeants européens se disent "gravement préoccupés" par la détérioration de la situation humanitaire à Gaza, et appellent à une aide et un accès humanitaires "continus, rapides, sûrs, et sans entrave" pour atteindre les personnes qui en ont besoin, "à travers toutes les mesures nécessaires, y compris des couloirs et des pauses humanitaires, pour des besoins humanitaires".