L'UE appelle la RDC à améliorer son processus électoral après la victoire de Tshisekedi

L'UE, qui salue dans un communiqué publié jeudi "l'enthousiasme" des citoyens congolais, relève que plusieurs missions d'observation électorale ont "documenté de nombreux cas d'irrégularités et d'incidents ayant affecté l'ensemble du processus électoral".

M. Tshisekedi, 60 ans, a été largement réélu au premier tour avec 73,47% des voix à l'issue du quadruple scrutin du 20 décembre (présidentielle, législatives, provinciales et locales), marqué par de nombreux problèmes logistiques et qualifié de "simulacre" par les principaux candidats de l'opposition.

"L'UE encourage les institutions en charge, notamment la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et les instances judiciaires à répondre à ces préoccupations et à poursuivre les prochaines étapes du processus électoral dans la plus grande transparence", poursuit le communiqué.

"L'UE salue la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote par la Céni, mais, parallèlement, regrette son manque de communication sur des aspects clé du processus électoral, ce qui n'a pas contribué à apporter la clarté souhaitable au vote et à la compilation des résultats."

L'Union européenne avait initialement prévu une mission d'une cinquantaine d'observateurs dans tout le pays mais elle y avait renoncé, les autorités congolaises ayant refusé selon plusieurs sources qu'elle utilise ses équipements satellitaires.