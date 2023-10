L'UE demande des pauses humanitaires à Gaza, où "personne n'est en sécurité" selon l'ONU

En six jours, 74 camions d'aide sont parvenus, depuis l'Egypte voisine, dans le territoire palestinien de 362 km2, soumis à "un siège complet" qui prive ses 2,4 millions d'habitants d'eau, de nourriture et d'électricité, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) jeudi soir. Soit bien moins que les 500 camions journaliers qui parvenaient, avant le conflit, à Gaza, déjà soumis à un blocus israélien depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2007.

Les dirigeants de l'Union européenne ont demandé "des pauses" dans le conflit qui oppose Israël au Hamas palestinien afin de faciliter l'accès à l'aide humanitaire pour les civils à Gaza, assiégé et où "personne n'est en sécurité", affirme l'ONU.

"Les partenaires humanitaires ne peuvent accéder en toute sécurité aux populations dans le besoin et aux entrepôts où est stockée l'aide", a ajouté l'OCHA.

- "Couloirs humanitaires" -

Face à cette situation, les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de l'UE ont exprimé jeudi soir leur "plus vive inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza", dans une déclaration commune qui réclame des "couloirs humanitaires" et des "pauses" pour acheminer l'aide.