L'UE et les pays du Golfe appellent à éviter l'escalade au Moyen-Orient

Les dirigeants de l'Union européenne et de six Etats du Golfe, réunis en sommet à Bruxelles, ont uni leurs voix mercredi pour appeler à éviter un embrasement général au Moyen-Orient. Ce sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE et du Conseil de coopération du Golfe (CCG) - Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar — était une première.

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir et mobiliser toutes nos compétences diplomatiques pour arrêter l'escalade extrêmement dangereuse" au Moyen-Orient, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au début de cette réunion qu'elle a qualifiée d'"historique". Une deuxième édition est déjà prévue à Riyad en 2026. Dans une déclaration commune, l'UE et le CCG ont appelé à des cessez-le-feu "immédiats" à Gaza mais aussi au Liban où Israël intensifie depuis un mois ses frappes contre les bastions du mouvement islamiste libanais pro-iranien Hezbollah. "Nous avons besoin d'un règlement pour ces conflits. Nous devons trouver une solution à la cause palestinienne. Nous espérons que ce premier sommet sera la première étape pour consolider nos liens historiques et intensifier nos relations au niveau politique, économique et culturel", a déclaré l'Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, président en exercice du CCG.