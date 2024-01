L'UE place un dirigeant du Hamas sur sa liste terroriste

L'UE qualifie Yahia Sinwar de dirigeant politique du Hamas. En conséquence de cette inscription, les avoirs éventuels et autres actifs de l'intéressé sont bloqués. Il ne peut plus non plus recevoir d'argent d'organisations, d'entreprises et d'autres opérateurs dans l'Union.

En tant que dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza, Sinwar est considéré comme le cerveau des attaques du 7 octobre, qui ont fait quelque 1.200 morts. Ces massacres ont entraîné une offensive de grande envergure de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, ayant déjà fait plus de 24.000 morts selon le Hamas.