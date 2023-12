L'UE sanctionne deux hauts responsables du Hamas

Il s'agit de Mohammed Deif, présenté comme le commandant général de la branche militaire du Hamas, et de Marwan Issa, son adjoint. Leurs noms s'ajoutent à ceux de 13 autres personnes et 21 entités. Ils sont soumis au gel de leurs fonds et actifs financiers dans les États membres de l'UE. Il est également interdit aux opérateurs de l'UE de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition. Le Hamas figure sur la liste des organisations terroristes établie par l'Union.