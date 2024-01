L'UE s'attaque aux sources de financement du Hamas

Les Etats membres de l'UE ont renforcé vendredi leur arsenal de sanctions contre le Hamas, visant cette fois les personnes ou entités qui soutiennent financièrement ou matériellement l'organisation, considérée comme terroriste par l'UE. Les 27 ont d'emblée visé 6 personnes. Leurs avoirs situés dans l'UE seront gelés, et elles-mêmes ne peuvent plus entrer sur le territoire européen.

Les noms ont été publiés vendredi au Journal officiel de l'Union européenne. On y retrouve surtout des personnalités du monde la finance, installées en Algérie, au Liban et au Soudan. Ces hommes gèrent une partie du "portefeuille d'investissements du Hamas" à l'international, ou sont actifs dans un bureau de change qui a servi à blanchir des fonds ensuite transmis à l'organisation. Est également repris Musa Dudin, "agent de haut rang du Hamas" et membre de son bureau politique.

Le nouveau cadre de sanctions pourra aussi servir à cibler ceux qui permettent les violences perpétrées au nom du Hamas ou du Jihad islamique palestinien en fournissant des armes, en participant à la préparation, ou encore en incitant aux violences. "Pour la première fois, l'UE sera aussi en mesure de cibler des personnes et entités qui soutiennent ceux qui facilitent ou permettent l'action violente du Hamas ou du JIP, en d'autres termes, les soutiens de ceux qui soutiennent les deux organisations terroristes", communique le Conseil vendredi.